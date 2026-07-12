Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı. Yönetim bir süredir golcü arayışındaydı. İngiliz basınında yer alan haberler dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız ismin İstanbul temsilcisine önerildiğini yazdı. Yirmi dokuz yaşındaki futbolcunun İngiltere'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

İTALYAN DEVLERİ DE OYUNCUYU İZLİYOR

Brezilyalı futbolcunun transfer pazarındaki tek talibi Fenerbahçe değil. İtalya Serie A takımlarından Juventus ile Milan deneyimli golcünün durumunu yakından takip ediyor.

Arsenal yönetimi oyuncu için gelecek teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor. Londra ekibi bu ayrılıktan yaklaşık 30 milyon avro bonservis geliri bekliyor.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA BİTİYOR

Manchester City'den Arsenal'e 2022 yılında geçen oyuncunun mevcut kontratı 2027 yılına kadar sürüyor. Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri 17 milyon avro civarında hesaplanıyor.

Kariyeri boyunca iki büyük transfere imza atan yetenekli isim için bugüne dek toplam 84 milyon avro bonservis bedeli ödendi. 2017 yılında Palmeiras'tan Manchester City'ye 32 milyon avroya geçen oyuncu Arsenal'e 52 milyon avro karşılığında transfer olmuştu.

MİLLİ FORMAYLA ON DOKUZ GOL ATTI

Santrfor ve kanat bölgelerinde oynayabilen yıldız futbolcu Brezilya Milli Takımı formasını 64 kez terletti. Çıktığı uluslararası maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda altı gol attı. Takım arkadaşlarına iki gol pası verdi.

Kariyerinde Palmeiras ile İngiliz devleri Manchester City ve Arsenal'in formalarını terletti. Profesyonel düzeyde 442 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu 115 gol sevinci yaşadı. Sahada kaldığı süre boyunca yetmiş beş asiste imza attı.