Bölgesel amatör lig ve yerel futbolun Malatya'daki önemli temsilcilerinden Malatya Yeşilyurtspor Kulübü, yeni sezon için kolları sıvadı. Kulüp, 2026-2027 sezonu hazırlık programı kapsamında bugün ilk antrenmanını gerçekleştirerek resmi olarak sezonu açtı.

İLK İDMANDA 22 FUTBOLCU YER ALDI

Teknik Direktör Mehmet Ak ve teknik ekibin yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk çalışması, oldukça tempolu geçti. İlk gün mesaisine mevcut kadrodan 18 futbolcu katılırken, performanslarının değerlendirilmesi amacıyla davet edilen 4 deneme oyuncusu da teknik heyetin gözetiminde takımla birlikte çalıştı. Futbolcular, belirlenen program dahilinde ilk etapta fiziksel ve teknik ağırlıklı istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

"MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK BİR TAKIM HEDEFLİYORUZ"

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, hazırlık sürecinin teknik heyetin raporu doğrultusunda en verimli şekilde geçirileceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Yeşilyurtspor Kulübü olarak yeni sezonda mücadele gücü yüksek, karakterli ve hedeflerine inanan bir takım oluşturmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyor, 2026-2027 sezonunun kulübümüz ve Malatya'mız adına başarılarla dolu geçmesini temenni ediyoruz."

Takımın hazırlık planlaması önümüzdeki günlerde yapılacak çift idmanlar ve hazırlık maçları programıyla devam edecek.