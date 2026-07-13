Malatya spor kamuoyunun haftalardır büyük bir heyecan ve umutla takip ettiği efsane Malatyaspor’un yeşil sahalara geri dönüş senaryosu, resmi prosedürlerin ve mali krizlerin duvarına çarptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in taraftara müjdelediği tarihi birleşme süreci, yasal sürenin dolması nedeniyle bu sezon için tamamen rafa kalktı. Takımın renklerini sarı-kırmızı yapan ancak resmi isim değişikliğini yetiştiremeyen yönetimin perde arkasındaki tüm stratejisi netleşti.

Geçtiğimiz 18 Haziran’da gerçekleştirilen tarihi kongrede esen bayram havasının, liglerin başlamasına kısa bir süre kala neden zorunlu bir bekleyişe dönüştüğü kulüpten sızan son bilgilerle ortaya çıktı.

Masadaki İlk Düğüm 20 Milyon Liralık Borç Trafiği

Efsane ismin yeniden tescil edilerek resmiyet kazanmasının önündeki en büyük mali bariyer, kulübün geçmiş dönem borçları oldu. Alacaklı olan isimlerle yönetim arasında haftalardır yürütülen son derece titiz ve yoğun müzakereler sonucunda, masadaki toplam borç miktarı yaklaşık 20 milyon TL seviyelerine kadar indirildi.

Geri kalan tutardan da tamamen feragat edilmesi adına taraflar arasındaki ikili görüşmeler aralıksız sürse de, bu büyük mali trafiğin henüz resmi olarak tamamen sonuçlanmaması yasal takvimi yavaşlattı ve zaman kaybettirdi.

TFF Kapıyı Kapattı Yarın Çekilecek Kuralarla Süre Doldu!

Mali pazarlıkların uzaması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tavizsiz kurallarıyla çakışınca erteleme kararı kaçınılmaz oldu. Mevcut TFF talimatlarına göre; lig fikstür kuraları çekildikten sonra hiçbir kulübün bir sonraki sezona kadar isim değişikliği yapmasına hukuken izin verilmiyor.

Nesine 3. Lig kuralarının 14 Temmuz'da (yarın) TFF Riva Tesisleri'nde çekilecek olması, yasal başvuru süresini tamamen kapattı. Sürecin yarına yetiştirilememesi, "Malatyaspor" adının bu sezon tabelada yer almasını kesin olarak imkansız hale getirdi.

Renkler Sarı-Kırmızı Ama Logo Eski İşte Yönetimin B Planı

Yaşanan bürokratik engele ve zaman kısıtlamasına rağmen yönetim taraftara kararlılık mesajı verdi. Takımın ana renklerini sarı-kırmızı olarak güncelleyen kulüp, yeni sezon formalarını mevcut Malatya Yeşilyurtspor logosuyla kamuoyunun beğenisine sundu.

Kısa süre içinde online forma satışlarına başlayarak camiaya can suyu niteliğinde bir gelir sağlamayı hedefleyen yönetimin asıl stratejik planı ise net: Sezon boyunca boş durmayıp borç sürecini tamamen temizlemek, isim haklarını hukuken devralmak ve efsane Malatyaspor adını önümüzdeki sezon kesin olarak yeşil sahalara döndürmek.