Özellikle devlet güvencesi altında sağlam bir kariyer planlayan binlerce aday, internet üzerinden Malatya adalet bakanlığı personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor.

Kariyer planlarında ilk sıra: Malatya adalet bakanlığı personel alımı

Adalet Bakanlığı bünyesinde açılan memur kadroları, Malatya'daki gençler arasında en popüler istihdam alanı haline geldi. Özellikle infaz ve koruma memurluğu branşına olan yoğun ilgi, kurumlarda açılan devasa kontenjanlarla daha da hızlandı. Adaylar, memuriyetin sunduğu tartışılmaz devlet güvencesi ve düzenli gelir imkanı sayesinde mevcut ekonomik belirsizliklerden kurtulmayı hedefliyor. Bu zorlu meslek, sağladığı istikrarlı ekonomik yapı sayesinde şehirdeki en cazip kariyer tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor. Gençler, bu kadrolara yerleşebilmek adına tüm fiziki ve psikolojik şartları zorluyor.

Zorlu sınavlar: Cezaevi infaz koruma memuru başvuru şartları ve mülakatlar

Bu cazip ve yüksek gelirli devlet kadrosuna girebilmek elbette dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Adayların öncelikle KPSS sürecinden başarılı bir şekilde geçmeleri, ardından da cezaevi infaz koruma memuru başvuru şartları ve mülakatlar aşamasını kayıpsız atlatmaları gerekiyor. Malatya'da yaşayan on binlerce genç, aylar öncesinden bu zorlu mülakatlara ve spor mülakatlarına hazırlanarak devlette çalışma hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor.