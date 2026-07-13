Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Karadere Mahallesi, güne mahalle sakinlerini sokağa döken korkunç bir yangın haberiyle başladı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, alevlerin teslim aldığı bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevler Kısa Sürede Tüm Evi Sardı

Edinilen bilgilere göre; Karadere Mahallesi sakinlerinden İbrahim Dalkılıç’a ait müstakil evde, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Odalardan yükselen dumanları ve ardından büyüyen alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin Yoğun Müdahalesi Çevreyi Korudu

Kısa sürede büyüyerek koca evi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevre binalara sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler söndürülürken, tehlikenin tamamen geçmesi adına bölgede uzun süre soğutma çalışması yürütüldü.

En Büyük Teselli Can Kaybı Yok

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması mahalleliye rahat bir nefes aldırırken en büyük teselli oldu. Ancak yangın sonrasında İbrahim Dalkılıç’a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, Karadere Mahallesi'ni korkutan yangının kesin çıkış nedenini tam olarak belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve resmi soruşturma başlattı.