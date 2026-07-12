Malatya’da bugün öğleden sonra yürekleri ağza getiren tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi Mehmet Kavuk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 44 AEF 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Metrelerce Savrulup Kayısı Bahçesine Daldı

Hızla yoldan çıkan otomobil, savrularak yol kenarında bulunan bir kayısı bahçesine uçtu. Bahçedeki ağaçlardan birine çarparak durabilen araçta adeta can pazarı yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin içerisinde sürücü sıkıştı.

Malatya İtfaiyesinden Zamana Karşı Yarış

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin titiz ve hızlı müdahalesi sonucunda, araç içinde sıkışan talihsiz sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Kaldırıldı

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ivedi bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği Mehmet Kavuk Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.