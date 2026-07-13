Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından harekete geçilerek; aralarında Malatya, Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu toplam 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Tonlarca Zehir Ele Geçirildi

Ülke genelini kapsayan geniş çaplı operasyonlara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ekiplerin belirlediği adreslerde yapılan titiz aramalarda toplam 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Eş zamanlı baskınlarda yasa dışı madde ticareti yaptığı tespit edilen bin 780 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 935’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan 224 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şahısların yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonda görev alan tüm birimler tebrik edilerek uyuşturucuyla mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.