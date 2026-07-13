Malatya Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geleceğin çevre dostu nesillerini yetiştirmek amacıyla başlattığı eğitim seferberliğine yaz döneminde de hız kesmeden devam ediyor. 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı boyunca ilçedeki okullarda binlerce öğrenciye ulaşan belediye ekipleri, bu kez rotayı yaz Kur'an kurslarına çevirdi. Camilerde eğitim gören Malatyalı çocuklarla bir araya gelen ekipler, hem dünyayı kurtaracak formülleri anlatıyor hem de geri dönüşümün aile ekonomisine katkısını aşılıyor.

Okullardan sonra şimdi de Malatya camilerinde çevre seferberliği

Yeşilyurt Belediyesi’nin çevreye duyarlı bireyler yetiştirme vizyonuyla yürüttüğü "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri" kentin dört bir yanına yayılıyor. Geride bıraktığımız eğitim-öğretim döneminde Yeşilyurt genelindeki 39 okulda tam 5 bin 970 öğrenciye ulaşan ekipler, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte camilerdeki Kur'an kurslarında mesaiye başladı.

Çevre Mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde Malatyalı çocuklara; iklim değişikliğinin dünyaya etkileri, su ve enerji tasarrufu ile atıkların kaynağında ayrıştırılması gibi hayati konular hem teorik hem de eğlenceli uygulamalarla aktarılıyor.

Ahmediye Cami’sindeki eğitimde hedef bilinçli nesiller

Ahmediye Camisi’nde düzenlenen eğitim programını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, kursiyer çocuklarla yakından ilgilendi. Çevre bilincinin ağaç yaşken eğilir mantığıyla küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini belirten Oruç, "Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve tüm doğal zenginliklerimizi koruyabilmenin yolu bilinçli nesiller yetiştirmekten geçiyor. Okullarımızda başarıyla sürdürdüğümüz eğitimlerimizi yaz döneminde de Kur'an kurslarımızda devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın geri dönüşüm kültürünü benimseyen bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz." dedi.

Malatya’da üç noktada aktif boş şişeni getir, şişe başına 1 TL’yi al!

Konuşmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA) hakkında Malatyalılara müjdeli bir bilgilendirme yapan Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, üzerinde DOA logosu bulunan boş PET, cam ve metal içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine bırakan vatandaşlara şişe başına 1 TL nakit veya dijital teşvik ödemesi yapıldığını hatırlattı.

Oruç, "Bu sistem sayesinde hem Malatya'mız temiz kalıyor hem de ekonomiye kazanç sağlanıyor. Malatya'da şu anda üç ayrı noktada bu hizmet vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş durumda. Özellikle çocuklarımızdan ve ailelerinden isteğimiz, boş şişeleri çöpe atmak yerine bu iade noktalarına ulaştırmalarıdır" diyerek tüm kenti sıfır atık hareketine destek olmaya davet etti.