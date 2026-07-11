Malatya Yeşilyurt’a bağlı Cumhuriyet Örnek Köyü’nde, DSİ'ye ait ana sulama boru hattı aşırı basınca dayanamayarak patladı; tonlarca suyun bastığı yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

"Logar 8" Hattı Basınca Dayanamadı

Edinilen bilgilere göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnek Köyü’nde, bölge halkı arasında “Logar 8” olarak bilinen DSİ’ye ait sulama ana hattında patlama meydana geldi. Borudan sızan ve kısa sürede devasa bir debiye ulaşan tonlarca su, çevredeki tarım arazilerine ve meyve bahçelerine hızla yayıldı.

Sulama Altyapısı Tamamen Kullanılamaz Hale Geldi

İlk belirlemelere göre, en az üç farklı üreticiye ait devasa bahçeler sel sularından ciddi şekilde etkilendi. Bölgedeki sulama altyapısı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 50 dönümlük ekili ve dikili arazi çamur ve su altında kaldı.

Taşan Sular Karayolunu Vurdu

Patlamanın şiddeti ve suyun debisi o kadar yüksekti ki, tarım arazilerini aşan sel suları Adana-Mersin-Kahramanmaraş Karayolu’na kadar ulaştı. Yola taşan sular hem sürücülere zor anlar yaşattı hem de yol çevresindeki altyapıda büyük hasar oluşturdu.

"Göz Göre Göre Geldi"

Yaşanan felaketin ardından bölge sakinleri ve çiftçiler duruma sert tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, patlayan boru hattı uzun süredir ekonomik ömrünü tamamlamış durumdaydı. Hattın acilen yenilenmesi gerektiğine dair daha önce çeşitli inceleme raporlarının hazırlandığı ve yetkili mercilere resmi bildirimlerin yapıldığı öğrenildi.

Yapılan tüm uyarılara ve "hat her an patlayabilir" çağrılarına rağmen altyapının yenilenmemesi, Cumhuriyet Örnek Köyü sakinlerine göre bugünkü maddi zarara adeta davetiye çıkardı.