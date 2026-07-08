Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Alyüz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların da etkisiyle bir evin bahçe kısmında yangın çıktı. Alevler, alandaki kuru otların ve çevredeki diğer yanıcı materyallerin tutuşmasıyla kısa sürede etrafa yayılma eğilimi gösterdi.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Alyüz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların da etkisiyle bir evin bahçe kısmında yangın çıktı. Alevler, alandaki kuru otların ve çevredeki diğer yanıcı materyallerin tutuşmasıyla kısa sürede etrafa yayılma eğilimi gösterdi.



Durumu fark eden mahalle sakinlerinin hızla yetkililere ihbarda bulunması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye süratle intikal eden ekiplerin zamanında ve doğru müdahalesi, yangının daha fazla büyümesini engelledi. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.