Malatya’nın köklü geleneklerini ve zengin mutfak kültürünü geleceğe taşımayı hedefleyen Yeşilyurt Belediyesi, muhteşem bir organizasyona imza attı. Bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, kentin sosyal ve kültürel hayatına adeta can suyu oldu. Üç büyük ana etkinliğin tek potada eritildiği festivalde; Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanına çıkarken, Coğrafi İşaret tescilli "Kiraz Yaprağı Sarması Yarışması" ile mutfaktaki hünerler ödüllendirildi. Çırmıktı’da yankılanan ezgiler ise binlerce Malatyalıyı türkü şöleninde bir araya getirdi.

1) ER MEYDANINDA GÜÇ VE MAHARET YARIŞTI BAŞPEHLİVAN VAHAP ALİ ÖZEN!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve çok sayıda sporseverin yakından takip ettiği Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri, geleneksel Türk güreşinin ruhuna yakışır, centilmence ve kıran kırana müsabakalara sahne oldu. Tribünlerin hınca hınç dolduğu organizasyonda; minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde er meydanına çıkan pehlivanlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gün boyu süren ve nefesleri kesen zorlu karşılaşmaların ardından başpehlivanlık finali büyük bir heyecana sahne oldu. Final müsabakasında rakibi Ertuğrul Akbaş’ı mağlup etmeyi başaran Vahap Ali Özen, 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali’nin Başpehlivanı unvanını göğüsledi. Festival tertip komitesi yetkilileri, Türk ata sporunun yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından bu organizasyonun büyük önem taşıdığını belirten tüm sporculara teşekkür etti.

GÜREŞ AĞALIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri'nde geleneksel güreş ağalığında tarihi bir bayrak değişimi yaşandı. Uzun yıllardır bu görevi büyük bir özveriyle yürüten Adil Nalbant, düzenlenen törenle ağalık görevini Geleneksel Güreşler Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Hasan Özdemir'e devretti. Ağalık sembollerinin teslim edildiği törende, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Adil Nalbant'a teşekkür edilirken, Yeni Güreş Ağası Hasan Özdemir bu köklü geleneği en iyi şekilde yaşatmak için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

2) ASIRLIK "PADİŞAH YEMEĞİ" YARIŞTI TOPLAM 32 BİN 500 TL ÖDÜL DAĞITILDI

Festivalin gastronomi ayağında ise Gedik Oba Çadırı’nda düzenlenen Coğrafi İşaret Tescil Belgeli "Kiraz Yaprağı Sarması Yarışması" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Malatya mutfağının en özel tatlarından biri olan ve halk arasında "padişah yemeği" olarak bilinen asırlık lezzet, hünerli eller tarafından özenle hazırlanarak jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Yarışmada; kiraz yaprağı sarmasının hazırlanışındaki ustalık, lezzet dengesi, sunum, görünüm ve geleneksel tarife uygunluk gibi kritik kriterler dikkate alındı. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacılara toplamda 32 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı. Dereceye girenlere ödüllerini; AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri Ağası Adil Nalbant tarafından takdim edildi.

İşte Kiraz Yaprağı Sarması Yarışması’nın Kazananları:

Birinci (15 bin TL): Hatem Sudenaz Aygün

Hatem Sudenaz Aygün İkinci (10 bin TL): Müjde Özpirinçi

Müjde Özpirinçi Üçüncü (5 bin TL): Nigar Başer

Nigar Başer Jüri Özel Ödülü (2 bin 500 TL): Naşide Aydın

3) ÇIRMIKTI’DA TÜRKÜ DOLU GECE 3 YILLIK HASRET SON BULDU

Festival kapsamında Yeşilyurt Güreş Sahası’nda düzenlenen halk konserinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçıları Tahir Toprak, Lütfü Acıbucu ve Mehmet Balaman, seslendirdikleri birbirinden güzel türküler ve ezgilerle alanı dolduran binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan ve zaman zaman vatandaşları da sahneye davet eden sanatçılara, yoğun ilgi gören konserin ardından teşekkür plaketleri takdim edildi.

FAHRİ NALBANT KARAKUCAK GÜREŞLERİNDE DERECEYE GİREN TÜM SPORCULAR

Er meydanında kendi kategorilerinde başarı elde ederek dereceye giren pehlivanların sıralı tam listesi şu şekildedir:

Yıldızlar Kategorisi

Yıldızlar 30 kg: Berat Korkmaz, 2. Halil Onuk, 3. Bora Kaan Akgül, 4. Ömer Faruk Menteş

Yıldızlar 35 kg:

Yusuf Köse, 2. Emin Kaya, 3. Yusuf Akdeniz, 4. Muhamed Kasımi



Yıldızlar 40 kg:

Yusuf Mert, 2. Ege Üşen, 3. Hasan Gazi İnce, 4. İsmail Çelik



Yıldızlar 45 kg:

Ahmet Enüstekin, 2. Berat Toğuz, 3. İsrahim Üzen, 4. Aras Boztepe



Yıldızlar 50 kg:

Nurullah İcar, 2. Sefer Kuzu, 3. Muhammed Ali Yiğit, 4. Hasan Hüseyin Yiğit



Yıldızlar 55 kg:

Güven Erdem Uç, 2. Hüseyin Yıldırım, 3. Mirba Koçer, 4. Yusuf Kayacı



Yıldızlar 60 kg:

Hamza Şabahat, 2. Eymen Dönmez, 3. Yusuf Akpınar, 4. Ensar Menteş



Gençler Kategorisi

Gençler 60 kg: Yılmaz Özbey, 2. Emrullah Balbacan, 3. Ömer Birgin, 4. Yavuz Selim Akgün

Gençler 65 kg:

Eren Ağbaba, 2. Caner Acar, 3. Musab Ergen, 4. Hasan Hüseyin Ertaş



Gençler 70 kg:

Yusuf Malay, 2. Yusuf Karaca, 3. Selim Kamış, 4. Mahmut Çıdak



Gençler 75 kg:

Hüseyin Emir Özen, 2. Aybars Düzgün, 3. Furkan Uğur, 4. Mahmut Ufuk Karaca



Gençler 80 kg:

Caner Arda, 2. Muhsin Çolakoğlu, 3. Alperen Emre Yılmaz, 4. Hüseyin Çay



Gençler 85 kg:

Çınar Uzun, 2. Şahin Arslan, 3. Yunus Koçer, 4. Süleyman Çolak



90+120 kg (Başpehlivanlık):

Vahap Ali Özen, 2. Ertuğrul Akbaş, 3. Burak Aydemir, 4. Mustafa Kösedağ



Tam 3 yıllık uzun bir hasretin ardından kapılarını yeniden açan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, Malatya’mızın özlenen coşkusunu ilçemizin dört bir yanına yeniden taşıdı. Güreş Sahası’nda ter döken aslanlarımızdan, Gedik Oba Çadırı’nda asırlık "padişah yemeğini" yaşatan hünerli ellerimize kadar herkes kentin gururu oldu.

Peki, siz bu yılki dev organizasyonu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi ve festival anılarınızı aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşın; Malatya'nın ortak coşkusuna ve bu tarihi geleneğe siz de ses olun!