Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan çapa motorunun dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi eski belde belediye hizmet binası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki çapa motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada çapa motorunda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.