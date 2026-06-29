Malatya'da deprem yaraları sarılmaya çalışılırken, şehrin ekonomik can damarlarından biri olan Küçük Sanayi Sitesi’nde büyük bir kriz patlak verdi. Ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle acil tahliyesi istenen dükkan sahipleri ve kiracılar, gidecek yerleri olmadığı için çaresiz durumda olduklarını ifade ettiler. Hayvan Pazarı bölgesinde önerilen geçici alanlar için istenen 600-700 bin liralık fahiş hava paraları ve yüksek kiralar, esnafı isyan ettirdi.

"YENİ DÜKKANLAR TESLİM EDİLENE KADAR YERİMİZE DOKUNULMASIN"

Küçük Sanayi Esnafı temsilcisi Teslim Tunçdemir, 9 blokta faaliyet gösteren yaklaşık 180 esnafın çok büyük bir mağduriyetle karşı karşıya olduğunu belirterek belirsizliğin son bulmasını istiyor. Tunçdemir, esnafın içinde bulunduğu çaresizliği şu sözlerle özetliyor:

"Dokuz bloğun elektriğinin 15 gün içinde kesileceğini ve buraların boşaltılacağını söylüyorlar. Ancak bizim bu dokuz bloktaki iş yerlerini taşıyacak, yerleştirecek hiçbir yerimiz yok. Aşağıda, hayvan pazarının orada yer bulduk fakat orası için de 100 metrekarelik alanlara 600-700 bin lira hava parası veya fahiş kiralar istiyorlar. Bu esnaf 600-700 bin lirayı nasıl kazansın? Bizim tam olarak isteğimiz şu: Belirsizlik ortadan kalksın. Bize yeni yapılan 250 metrekarelik dükkanlar teslim edilene kadar mevcut yerimize dokunmasınlar. Esnaf sadece işine devam edebilmek için süre ve müsaade istiyor; başka bir talebi yok."

"PLANLAMA BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ YAPILDI"

Sadece bir hafta içinde 16 esnafın fahiş kiralar ve belirsizlik yüzünden vergi levhasını iptal ederek kepenk kapattığını vurgulayan Tunçdemir, yetkililerden randevu alamamaktan şikayetçi:

"Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz; bizimle ilgilenen tek bir yetkili bile yok. Planlama en başından beri yanlış yapıldı. Çarşı esnafı gözetilerek 714 dükkanlık alana yerleştirildi ama sanayi esnafı dışarıda kaldı. Sanayiyle hiçbir alakası olmayıp sadece orada tapusu olan kişilere dükkan verdiler. Eğer öncelik halihazırda vergi levhası olan aktif esnafa verilseydi, bugün hiçbirimiz bu mağduriyeti yaşamazdık." Malatya’da korku dolu anlar! Alevler bahçelere sıçradı, ekipler seferber oldu! İçeriği Görüntüle

"DEVLETTEN BEDAVA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ, SADECE SÜRE İSTİYORUZ"

1987 yılından beri sanayide otel işletmeciliği yapan Fuat Ermiş, binaların hasarlı olduğunu kabul ettiklerini ancak alternatifsiz bırakıldıklarını dile getiriyor. "Eşyalarımı götürüp belediyenin önüne mi atayım?" diye soran Ermiş, nakliye ve altyapı maliyetlerinin altından kalkılamayacak düzeyde olduğunu şu sözlerle belirtti:

"Biz devletten bedava bir şey istemiyoruz. Sadece bize yardımcı olunmasını ve yeni iş yerlerimiz bitene kadar mevcut dükkanlarımızda kalmamıza müsaade edilmesini talep ediyoruz. Taşınmak göründüğü kadar kolay değil. İstenen yüksek kiraların yanı sıra, sadece buradaki düzeni başka bir yere taşımak bile en az 500 bin lira masraf demek. Çarşı esnafına üç yıl boyunca konteyner verdiler; elektrik ve su ücreti bile ödemediler. Biz bunu da istemiyoruz, devletten tek bir kuruş bedava beklentimiz yok. Bize sadece, 'Buradaki dükkanlar bitti, buyurun yeriniz burası' desinler, hemen taşınırız."

"SÖZ VERİLMİŞTİ, ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ?"

Babasının yarım asırdır sanayide lastikçilik yaptığını ve ömrünü devlete vergi ödeyerek geçirdiğini söyleyen Basri Gündoğan ise daha önce yetkililer tarafından verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Gündoğan, ellerindeki resmi mesajları işaret ederek yetkililere şöyle sitem ediyor:

"Yeni dükkanlar için kura çekimi yapıldığında, Malatya Madeni Eşya Esnaf Odası üzerinden hepimize mesaj atıldı. Sayın Valimiz ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci bizzat söz vererek, 'Kurayı çektik, geride kalan esnafımız için yeni iş yerleri yapılıp teslim edilene kadar herhangi bir yıkım olmayacak, yerinizde kalacaksınız' dediler. Biz kötü bir şey yapmadık; hırsızlık yapmadık. Sabah 7'de gelip akşam 7'ye kadar ellerimiz nasır tutana kadar çalışıyoruz. Biz emekçi insanlarız. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim Bülent Tüfenkci; biz sizi buralara getirdik, siz bize söz verdiniz. Eğer 'Ben esnafa böyle bir söz vermedim' diyorsanız, yarın dükkanımı kendim boşaltacağım. Biz sadece sözün tutulmasını istiyoruz."

Esnaf burada yaptığı basın açıklamasının ardından protesto amaçlı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar yürümeye karar verdi.