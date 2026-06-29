Malatya’da deprem sonrası inşa edilen yeni yaşam ve ticaret alanlarının hak sahiplerine teslim süreci devam ediyor. Şehirde heyecanla beklenen kura çekimlerinin yeni durağı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri oldu. 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla başlayan ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura programı ile İzzetiye, Zaviye ve Şeyh Bayram mahallelerinde çok sayıda konut, dükkan ve ofisin yeni sahibi belirlendi.

ADIM ADIM MALATYA KURA ÇEKİMİ PROGRAMI

Noter huzurunda yürütülen kura programı üç ana oturumda tamamlandı:

Battalgazi İzzetiye Mahallesi

Günün ilk kurası Battalgazi ilçesi Merkez 3-4. Etap Projesi kapsamında İzzetiye Mahallesi için çekildi. Bu etapta ticaret ve yaşam alanlarının dağıtımı yapıldı:

30 adet ofis

15 adet konut

3 adet dükkan yeni sahiplerini buldu.

Yeşilyurt Zaviye ve Şeyh Bayram Mahalleleri

Merkez 9-17 ve 33. Etap Projeleri kapsamında, Zaviye ve Şeyh Bayram mahallelerinde yer alan:

42 adet dükkanın kurası çekildi.

Battalgazi ve Yeşilyurt Muhtelif Alanlar

Günün son kura çekimi ise her iki ilçeyi de kapsayan muhtelif alanlar için yapıldı. Bu kapsamda:

21 adet konutun daha şanslı sahipleri noter onaylı kura ile belirlendi.

MALATYA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Noter huzurunda çekilen kuraların tam isim listesi ve sonuçları, çekilişin hemen ardından e-Devlet üzerinden erişime açılmaktadır.

Hak sahipleri, e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak "Afetzede Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından adlarına çıkan konut, iş yeri veya ofis bilgilerine anında ulaşabilirler.