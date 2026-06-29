Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı, vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Orduzu Pınarbaşı mevkii, gece saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında büyüyen gerginlik, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ BİRİ KARINDAN, DİĞERİ BACAKTAN YARALANDI

Kavganın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar yanlarındaki bıçakları çekerek dehşet saçtı. Çıkan arbedede acımasızca sallanan bıçaklar neticesinde 2 kişi kanlar içinde yerde kaldı.

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; yaralılardan birinin bacak bölgesinden bıçak darbesi aldığı, diğer yaralının ise hem karın hem de bacak bölgesinden aldığı ağır darbelerle yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine adeta ihbar yağdı.

YARALILAR TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ’NE KALDIRILDI

İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve emniyet güçleri sevk edildi. Kanlar içindeki yaralılara ilk kritik müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hızla yapıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

POLİS FİRARİ ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Olayın yaşandığı Orduzu Pınarbaşı mevkiinde geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki delilleri titizlikle toplayan asayiş ekipleri, olayın ardından izlerini kaybettirmek için karanlıktan faydalanarak kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Malatya Polisi, firari şüphelilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.