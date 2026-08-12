Kaza, saat 14.00 sıralarında Hekimhan ilçesi Karapınar mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas'tan Malatya yönüne seyreden 43019 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. (54) idaresindeki kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demir yolu hattının kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.