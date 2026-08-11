Malatya’da Anayurt Bulvarı üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre durma noktasına geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, Anayurt Bulvarı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 4 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı bir süre aksarken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaparak ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması için çalışma başlattı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.