Dizinin kemik kadrosunda yer alan ve hikayeyi sırtlayan sevilen isimlerin projeden koptuğu haberleri, izleyicilerde büyük bir şok ve merak uyandırdı. Yaşanan bu flaş gelişmelerin ardından arama motorlarında hızla yükselen "Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu, Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı, Ceren Karakoç diziden ayrıldı mı?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Show TV ekranlarında her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde beşinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ancak yeni yayın dönemi öncesi setten sızan haberler, dizinin sıkı takipçilerini oldukça üzdü. Hikayenin en önemli yapı taşlarından olan, attıkları her adım olay yaratan Nilay ve Nursema karakterlerinin geleceği bir anda belirsizliğe büründü. Seyirci, ekranlara damga vuran bu güçlü karakterlerin yokluğunda senaryonun nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken, gözler yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Herkes internette "Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler ayrıldı?" ve "Feyza Civelek neden yok?" gibi sorgularla ipucu arıyor. Biz de dizinin hayranları için kulisleri sarsan bu ayrılıkların perde arkasını derledik.

FEYZA CİVELEK KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI MI?

Dizide canlandırdığı 'Nilay' karakteriyle adeta bir fenomene dönüşen, kendine has üslubuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Feyza Civelek'in akıbeti belli oldu. Yeni sezon öncesi ortaya atılan ayrılık iddiaları ne yazık ki doğru çıktı ve başarılı oyuncunun projeye resmen veda ettiği öğrenildi. Dizinin ilk bölümünden bu yana entrikaları ve sivri diliyle hikayeye büyük bir dinamizm katan Nilay'ın beşinci sezonda yer almayacak olması, izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

CEREN KARAKOÇ DİZİDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü sadece Nilay ile sınırlı kalmadı. Dizinin bel kemiği sayılan, hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen Nursema Ünal karakterinin de dizideki yolculuğu sona erdi. İlk sezondan bu yana Nursema'ya hayat veren ve sergilediği performansla büyük alkış toplayan Ceren Karakoç, yeni sezonda kadroda yer almıyor. Nursema'nın yaşadığı zorluklar, evrim süreci ve dik duruşu dizinin en çok konuşulan konularındandı. Karakoç'un bu sürpriz vedası, senaryoda geri dönülmez ve köklü bir değişimin yaşanacağını net bir şekilde gösteriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Beşinci sezon öncesi yaşanan büyük değişim fırtınası sadece Feyza Civelek ve Ceren Karakoç ile bitmedi. Sete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, dizide Nilay'ın annesi rolüyle izlediğimiz usta oyuncu Neslihan Yeldan ve Fethi karakteriyle hikayeye dahil olan Barlas Kartal da projeden ayrıldı. Toplamda dört önemli karakterin kadrodan eksilmesi, yapımın yeni sezonda bambaşka bir oyuncu dengesi ve yepyeni çatışmalarla ekrana geleceğini kanıtlıyor. İzleyiciler şimdi bu büyük boşlukların hikayede nasıl doldurulacağını sorguluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyuncu kadrosunda yaşanan bu sarsıcı ayrılıkların ardından gözler yeni sezonun yayın tarihine çevrildi. Milyonların heyecanla beklediği Kızılcık Şerbeti 5. sezon ilk bölümünün 18 Eylül 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşması planlanıyor. Senaryo revizyonları ve oyuncu hazırlıkları devam ederken, ekibin ay sonunda çekimler için yeniden sete çıkması bekleniyor. Yeni bölümlerde senaryonun giden karakterlerin ardından nasıl toparlanacağı ve diziye hangi yeni yüzlerin katılacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.