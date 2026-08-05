"Sil Baştan" adlı tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun yeniden ameliyat masasına yatacağı haberi sanat camiasına bomba gibi düştü. Haziran ayında hayatını spiker Öykü Cengiz ile birleştiren ünlü oyuncu Tolga Güleç, eşiyle birlikte Nişantaşı City's çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken partneri hakkında bu üzücü gelişmeyi duyurdu. Tiyatro severler ve ünlü ismin takipçileri anında "Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oluyor", "Aslı Bekiroğlu tiyatrodan ayrıldı mı" gibi sorgulara yönelirken, Tolga Güleç'in açıklamaları durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Partnerine moral veren Güleç'in samimi sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ASLI BEKİROĞLU AMELİYAT MI OLACAK, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tiyatro sahnelerinin uyumlu ikilisi Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu'nun yolları "Sil Baştan" isimli oyunla kesişmişti. Ancak başarılı aktris Aslı Bekiroğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Muhabirlerin soruları üzerine konuya değinen Tolga Güleç, partnerinin yakın zamanda yeniden bir cerrahi müdahale geçireceğini doğruladı. Ünlü oyuncunun ikinci kez ameliyat masasına yatacak olması, hayranlarını büyük bir üzüntüye boğdu. Güleç, "Bir daha ameliyat olacak. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur" sözleriyle rol arkadaşı için umutlu konuştu ve iyi dileklerini sundu. Sevenleri şimdi ünlü oyuncudan gelecek güzel haberleri bekliyor.

TOLGA GÜLEÇ VE ÖYKÜ CENGİZ NİŞANTAŞI'NDA NE AÇIKLADI?

Geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz, önceki gün Nişantaşı City’s'de objektiflere takıldı. Çiçeği burnunda çift, güneşli havanın ve alışverişin tadını çıkarırken oldukça neşeli görünüyordu. Gazetecileri kırmayarak ayaküstü sohbet eden ikili, taze evlilik hayatının güzel gittiğini ifade etti. Ancak sohbetin ilerleyen dakikalarında konu iş hayatına ve tiyatro sahnesine gelince Tolga Güleç, çalışma arkadaşı Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı sağlık probleminden bahsetmek zorunda kaldı. Bu samimi ve içten açıklamalar, kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

ASLI BEKİROĞLU TİYATRO OYUNUNDAN AYRILDI MI?

Aslı Bekiroğlu'nun geçireceği yeni ameliyat, akıllara kapalı gişe oynanan "Sil Baştan" tiyatro oyununun akıbetini getirdi. Tolga Güleç, gazetecilerin bu yöndeki sorularına net ancak bir o kadar da duygusal bir yanıt verdi. Partnerinin sahnelere dönmesinin şu an için zor olduğunu ve oyuna devam edemeyecek gibi durduğunu belirten Güleç, hayatta her şeyden önce önceliğin sağlık olduğunun altını çizdi. Güleç, "Yeter ki sağlığına kavuşsun, gerisi hiç önemli değil" diyerek konuyu özetledi. Aslı Bekiroğlu'nun çok güçlü, eğlenceli ve kendisiyle barışık biri olduğunu hatırlatan başarılı oyuncu, partnerinin bu zorlu süreci de kendi yüksek enerjisiyle başarıyla atlatacağına inandığını belirterek büyük bir destek örneği sergiledi.