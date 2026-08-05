Kaza, Çevreyolu’nun Yeşilyurt Belediyesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, en sol şeritte seyir halinde olan otomobil, sağ şeride geçmek istediği esnada yanındaki TIR’ı fark edemedi. Şerit değiştirme sırasında TIR’ın çarptığı otomobil, çarpmanın şiddetiyle TIR’ın önünde kalarak bir süre sürüklendi.

Facianın Eşiğinden Dönüldü

Otomobilin TIR’ın önünde metrelerce sürüklendiği anlar çevredeki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Trafikte tehlikeli dakikaların yaşanmasına neden olan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafik Kısa Süreliğine Kilitlendi

Kazayı yara almadan atlatan sürücüler rahat bir nefes aldırırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Çevreyolu üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.