Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde yaşanan acı olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Alınan bilgilere göre 18 yaşındaki genç kız, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşli silahla yaralandı. Olayın ardından adrese sevk edilen güvenlik güçleri ve inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlattı.

Orduzu Mahallesi’nde Acı Gece

Olay, dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde ağır yaralı vaziyette bulunan 18 yaşındaki genç kız, aile bireyleri tarafından zaman kaybetmeksizin özel araçla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefat haberini alan yakınları derin üzüntü yaşarken, genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler İnceleme Başlattı

Olayın ardından polis ekipleri ve olay yeri inceleme birimleri, olayın gerçekleştiği adreste detaylı delil araması gerçekleştirdi. Bölgede görgü tanıklarının ve aile yakınlarının ifadelerine başvuran güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.