TFF 3. Lig’de yeni sezona hazırlanan Malatya Yeşilyurtspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Ankara Kızılcahamam’da sürdürüyor. Geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen teknik heyet, altyapıdan yetişen 6 genç yeteneği A Takım kamp kadrosuna davet ederek çalışmalara dahil etti.



Altyapıdan A Takıma Güçlü Transfer

Kızılcahamam kampında Emir Süleyman Ataş, Mehmet Yılmaz, Yiğit İlyas Bingöl, Yiğit Kağan Güler, Çınar Demir ve Mehmet Selman Ak yer alıyor. A Takım ile ilk idmanlarına çıkan genç oyuncular, teknik ekibin sıkı takibi altında performanslarını sergiliyor.

14 Yaşındaki Yetenekler Kızılcahamam Kampında

Kampın en dikkat çeken isimleri ise 2012 doğumlu Yiğit İlyas Bingöl ile Yiğit Kağan Güler oldu. Henüz 14 yaşında olmalarına rağmen A Takım seviyesinde idmanlara çıkmaları, Yeşilyurtspor’un altyapıya verdiği değerin en net göstergesi olarak öne çıkıyor.



Dört Büyüklerin Radarındaki İsim: Yiğit İlyas Bingöl

Genç yeteneklerden Yiğit İlyas Bingöl, yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla daha önce milli takım seçmelerine kadar yükselmişti. Bingöl, aynı zamanda Süper Lig’in dört büyük kulübünün izleme (scout) ekipleri tarafından da yakından takip ediliyor. Bir diğer genç isim Yiğit Kağan Güler de gelişimiyle gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.

Geleceğin Kadrosu Kızılcahamam’da Şekilleniyor

Genç oyuncuların A Takım kampına dahil edilmesi, turuncu-yeşilli kulübün uzun vadeli futbol yapılanması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Teknik heyetin kamp boyunca altyapıdan gelen oyuncuların durumunu yakından gözlemleyeceği bildirild.