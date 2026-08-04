Malatya’da emlak piyasası kendini yenilerken yatırım tercihlerinde de köklü bir değişim göze çarpıyor. Şehrin yeniden imar süreci ve konut sektöründeki fiyat hareketliliği, mülk sahibi olmak isteyenleri farklı alternatifleri değerlendirmeye zorluyor. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Malatyalılar için arazi alımları ön plana çıkıyor.

Organize Sanayi Çevresinde Hareketlilik Artıyor

Şehrin büyüme ekseninde yer alan alanlar ve Organize Sanayi Bölgesi çevresindeki parseller yoğun talep görüyor. Konut inşaat maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle hazır daire alamayan vatandaşlar, parasını arsa üzerinde değerlendirmeyi seçiyor. Nitekim Malatya'da toplam tapu devirlerinin yüzde 40'ı arsa ve tarım arazisi kategorisine geçmiş durumda.

Şerh ve İpotek Durumunu Titizlikle İnceleyin

Arsa alım sürecinde atılacak en küçük hatalı adım, yılların birikimini bir anda eritebilir. Tapu üzerinde yer alan tedbir kararları, banka ipotekleri veya geçmişten gelen şerhler iyice incelenmeden devir işlemi yapılmamalı. Özellikle deprem sonrası yenilenen imar planları doğrultusunda, parselin terk oranları ve kamuya ayrılan kısımları mutlaka kontrol edilmeli.

Sözlü Beyanlarla Hareket Etmeyin

Bölgede emlak satışı yaparken verilen "burası ticari alana dönecek" ya da "kat karşılığı verilecek" şeklindeki sözlü vaatlere şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Yetkili kurumların onayından geçmemiş hiçbir sözlü bilgiye dayanarak ödeme yapılmamalı. Belediye imar birimlerinden alınacak ıslak imzalı veya doğrulanabilir evraklar sürecin temel dayanağı olmalı.

Geleceğin Büyüme Akslarını Doğru Okuyun

Malatya’nın yeni ulaşım koridorları ve çevre yolu bağlantıları, lokasyon seçiminde belirleyici rol oynuyor. Yol altyapısı tamamlanmış, kanalizasyon ve su şebekesine erişimi kolay parseller uzun vadede en güvenli liman olarak öne çıkıyor. Doğru analizle alınan bir toprak parçası, kentin yeni çehresinde en değerli varlığınız haline gelebilir.