Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelindeki yaklaşık 17 milyon emekliyi yakından ilgilendiren maaş farkı ödemelerine ilişkin takvimi resmi olarak paylaştı. Yeni takvime göre, yasal düzenlemeyle artırılan en düşük emekli aylıklarından kaynaklanan temmuz ayına ait zam farkları 7 Ağustos 2026 tarihinde vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

Sosyal medya üzerinden kamuoyuna seslenen kurum, beklentileri sonlandıran mesajında, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 23 BİN 552 LİRAYA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile emekli aylıklarının alt sınırı yeniden belirlendi. Yürürlüğe giren kanuni karar uyarınca, daha önce 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya çıktı. Düzenlemenin temmuz dönemi maaşlarını kapsaması sebebiyle, yasa yürürlüğe girmeden önce aylığını alan vatandaşlar için bir fark ödemesi zorunluluğu ortaya çıktı.

Emekli tahsis numarasına göre her ay belirli günlerde yapılan rutin ödemeler, temmuz ayında yeni yasanın yayım sürecine yetişmemişti. Bilindiği gibi SSK bünyesindeki emekliler temmuz aylıklarını 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında aldı. Bağ-Kur'a bağlı olarak emeklilik hakkı kazanan vatandaşların aylık ödemeleri ise 25 ile 28 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Eski tarife üzerinden maaş alan milyonlarca kişi, yasal düzenlemeyle oluşan aradaki zam miktarını ağustos ayının ilk haftasında tek seferde tahsil edecek.