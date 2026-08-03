Malatya ekonomisinin lokomotif ürünü olan kayısıda hasat döneminin sonuna gelinirken, üreticinin gözü hem piyasa fiyatlarında hem de olası Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahalesinde. Malatya Valisi Seddar Yavuz, busabahmalatya.com'a yaptığı özel açıklamada kayısı piyasasını yakından takip ettiklerini belirterek, fiyatların maliyetlerin altına düşmesi halinde konunun Tarım ve Orman Bakanlığı ile hükümet nezdinde değerlendirileceğini söyledi. Yavuz, geçen yıl yaşanan zirai donun ardından üreticilere sağlanan desteklere ilişkin de dikkat çeken rakamlar paylaştı.

“Kayısı Üretimini, Ticaretini ve İhracatını Yakından Takip Ediyoruz”

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle piyasadaki dengelerin olağan dışı geliştiğini belirten Vali Seddar Yavuz,

"Kayısı, bildiğiniz gibi Malatya'nın en önemli marka değerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla kayısı üretimini, ticaretini ve ihracatını yakından takip ediyoruz. Geçen yıl maalesef zirai don nedeniyle ürün elde edemedik; bu yüzden çiftçimiz ciddi zorluklar yaşadı. Bu sene çok şükür ürünümüz var ama donun etkileri elbette rekolteye yansıyacaktır, bunun altını çizmek istiyorum. Geçen yıl ürünümüz olmamasına rağmen depolardaki stoklarımız sayesinde 250 milyon dolarlık bir gelir elde ettik”

ifadelerini kullandı.

"Hiç Kimse Geçen Yılın Kayısı Fiyatlarını Beklemesin"

Geçen yıl ihracat fiyatlarının ürün azlığı nedeniyle yükseldiğini ifade eden Yavuz,

“Şu anda kayısı fiyatlarını takip ediyoruz ancak hiç kimse geçen yılki kayısı fiyatlarını beklemesin. Çünkü geçen yıl piyasada ürün yoktu. Depolardaki kayısı nedeniyle ihracatta fiyatlar 12 dolara kadar yükseldi fakat geçen yıl ortalama 9 dolar civarından işlem gördü. 'Peki bu sene bu rakamları görebilir miyiz?' sorusu ise muallakta. Arz-talep dengesi nedeniyle, ürünün olduğu ve olmadığı dönemlerde fiyatlar elbette aynı olmayacaktır”

şeklinde konuştu.

TMO Yeniden Devreye Girer Mi?

Kayısı fiyatlarının üreticiyi mağdur edecek seviyeye düşmesi halinde devletin süreci yakından değerlendireceğini belirten Vali Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman şunu söylüyoruz: Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Tarım Bakanlığımız ve TMO piyasayı yakından takip ediyor. Eğer kayısıda maliyetlerin altına düşebilecek bir fiyat durumu söz konusu olursa, biz bunu Tarım Bakanlığımız ve hükümetimizle istişare ederiz. 2024 yılında göreve başladığımda da yine TMO ve Tarım Bakanımızla görüşmüştük. Sayın Tarım Bakanımızın da konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmesiyle TMO bildiğiniz üzere piyasaya bir düzenleyici olarak girip alım yapmıştı. Bu sene şu anda o aşamada değiliz ama süreci yakından takip ediyoruz.”

Vali Yavuz,

“Umarım TMO'nun düzenleyici bir kurum olarak sahaya girmesine gerek kalmadan piyasa kendi dengesini bulur. Dolayısıyla konu tamamen yakın takibimizde; biz de süreci herkes gibi hassasiyetle izliyoruz”

diye konuştu.

Çiftçilere 9,5 Milyar Liralık Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin üreticileri hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Yavuz,

“Şunu açıkça söylemem gerekiyor ki; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz, üreticimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, desteklemeye de kesintisiz devam etti. Nitekim 2025 yılı içerisinde özellikle bitkisel üretim desteği olarak 630 milyon civarında, hayvansal üretim desteği olarak 230 milyon civarında, kırsal kalkınma desteği olarak da 20 milyon TL ödemeyi çiftçimize gerçekleştirdik”

Yine 2025 yılında bildiğiniz üzere bir zirai don hadisesi yaşandı. Özellikle TARSİM kapsamında 39 bin 392 çiftçimize 4,4 milyar TL ödeme yaptık. Bunun dışında elbette TARSİM sigortası olmayan hemşerilerimize de ödemeler gerçekleştirdik. Dolayısıyla çiftçimize ve üreticimize toplamda 9,5 milyar TL civarında doğrudan destekte bulunduk. Bu desteklerimiz artarak devam edecek"

diye sözlerini noktaladı.