Himalaya tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu ve iyotlu sofra tuzu üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemeler, mutfaklarda uzun süredir devam eden rekabete son verdi. Tıp dünyasının ulaştığı sonuçlara göre iyotlu sofra tuzu, sağladığı hayati iyot desteği sayesinde gurme kabul edilen diğer tüm tuz çeşitlerini geride bırakıyor. Beslenme düzeninde iyot eksikliğinin ortaya çıkması, guatr başta olmak üzere çok sayıda ciddi tiroit rahatsızlığına zemin hazırlıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan değerlendirmelerde, iyotla zenginleştirilen klasik sofra tuzunun toplum genelindeki iyot yetersizliğini engellemede en etkili ve en ekonomik yöntem kabul edildiği belirtiliyor.

HİMALAYA VE DENİZ TUZUNDAKİ MİNERAL YANILSAMASI

Gurme mutfakların vazgeçilmezi sayılan pembe Himalaya tuzu ve doğal deniz tuzu, bünyesinde magnezyum ve potasyumun yanı sıra kalsiyum gibi mineraller barındırıyor. Uzmanlar, bu türlerde yer alan minerallerin günlük beslenme ihtiyacına anlamlı hiçbir katkı sunamayacak kadar düşük seviyede kaldığını bildiriyor. Harvard Health kurumunun paylaştığı bilimsel veriler, popüler tuzların büyük kısmının sofra tuzu gibi sodyum klorürden meydana geldiğini ve sağlık yönünden herhangi bir üstünlüğe sahip olmadığını ortaya koyuyor. Himalaya tuzu ile doğal deniz tuzlarının büyük bölümü üretim sürecinde iyotla zenginleştirilmiyor. Mutfaklarında düzenli biçimde sadece bu işlenmemiş tuzları kullanan bireylerde iyot eksikliği yaşanma riski belirgin şekilde tırmanıyor.

ASIL TEHLİKE SODYUM VE TÜKETİM MİKTARI

Hangi tuz türü seçilirse seçilsin, araştırmaların odağında aşırı sodyum alımı yer alıyor. Fazla miktarda sodyum tüketmek, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini doğrudan tetikliyor. Tıp uzmanları, en sağlıklı tercihin iyotlu sofra tuzunu günlük beslenmede ölçülü miktarda kullanmak olduğunu vurguluyor.