Malatyaspor Doğubeyleri Taraftarlar Dernek Başkanı Murat Soysal ile Malatya Doğubeyleri tribün lideri Murat Alpay (Pello), Duruş Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatyaspor camiasının yakından tanıdığı isimlerden Mehmet Aydın'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen buluşmada Malatyaspor'un geçmişi, taraftar kültürü ve kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

“Mehmet Aydın Malatyaspor'un Unutulmaz İsimlerinden Biri”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Malatyaspor Doğubeyleri Taraftarlar Dernek Başkanı Murat Soysal, Mehmet Aydın'ın Malatyaspor'a uzun yıllar emek verdiğini belirterek, kendisinin camia için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Soysal,

"Bugün derneğimizin ilk kurucularından, Malatyaspor'a emeği geçmiş ve Malatyaspor denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mehmet Aydın başkanımızı ziyaret ettik. Kendisi bizi son derece sıcak karşıladı. Biz de her zaman yanında olduğumuzu ve başarılarının devamını dilediğimizi ifade ettik"

dedi.

“Malatyaspor İle Aramızdaki Bağ Hiçbir Zaman Kopmaz”

Duruş Medya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın ise Malatyaspor'un hayatında her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, taraftar derneklerinin kulübün en büyük güçlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Geçmişte uzun yıllar tribünlerde Malatyaspor için mücadele ettiklerini hatırlatan Aydın,

"Yıllarca bu camianın içinde olduk, tribünlerde Malatyaspor için tezahüratlar yaptık. Aradan yıllar geçti ama kardeşlerimiz bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. Biz de dün olduğu gibi bugün de Malatyaspor'u karşılıksız seven taraftar derneklerinin yanında olmaya devam edeceğiz"

ifadelerini kullandı.

Malatyaspor ile arasında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu belirten Aydın, kulübün yeniden eski günlerine dönmesini temenni ederek şunları söyledi:

"Malatyaspor bugün yine önemli bir süreçten geçiyor. İnşallah kulübümüz yeniden ayağa kalkar ve statlarımız yeniden dolar. O tribünleri dolduracak heyecanı oluşturacak olan yine taraftarlarımızdır. Başkanımızın ve yönetimimizin her zaman yanında olacağız."

“Tribün Kültürünü Mehmet Aydın'dan Öğrendik”

Malatya Doğubeyleri tribün lideri Murat Alpay, kamuoyunda bilinen adıyla Pello ise Mehmet Aydın'ın Malatya taraftar kültürüne büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Mehmet Aydın'ın sadece tribünlere değil, yetiştirdiği insanlarla da Malatya'ya değer kattığını ifade eden Alpay,

"Geçmişten bugüne bize çok şey öğreten, tecrübesi ve birikimiyle Malatya taraftarına yol gösteren Mehmet Aydın başkanımızı ziyaret ettik. Kendisi bizim için çok kıymetli bir isim. Tribünlerde ilk gözümüzü açtığımızda onu örnek aldık. Bugün de onun çizdiği yolda gelecek nesillere güzel değerler aktarmaya çalışıyoruz"

diye konuştu.