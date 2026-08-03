Malatya’da huzur, güvenlik ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen kapsamlı asayiş ve güvenlik denetimleri aralıksız devam ediyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı’nda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerince 27 Temmuz – 02 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir haftalık saha çalışmalarının bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı.

2 BİN 952 PERSONELLE TAM SAHA DENETİMİ

Kentin dört bir yanında suçların önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen operasyonel faaliyetlerde 2 bin 952 görevli personel sahada aktif olarak rol aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen 497 sabit ve şok uygulama neticesinde kentin asayiş haritası mercek altına alındı.

Haftalık saha denetimleri kapsamında:

Kent genelinde 550 asayiş olayı meydana geldi,

meydana geldi, Güvenlik güçlerinin titiz takibi ve çalışması sonucu bu olayların 496’sı aydınlatıldı ,

, Toplam 62 bin 305 şahıs GBT ve kimlik sorgulamasından geçirildi,

GBT ve kimlik sorgulamasından geçirildi, Suç unsuru tespit edilen veya suça karıştığı belirlenen 557 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı,

yapıldı, Askerlik bakayası ve yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 291 şahıs yakalanarak ilgili makamlara bildirildi.

Denetimler sırasında suçta kullanılması muhtemel 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile 60 adet fişek ele geçirilerek el konuldu.

ARANAN 83 ŞAHIS YAKALANDI FİRARİLERE GEÇİT YOK

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik yürütülen nokta operasyonlarda toplam 83 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahısların profili ve ceza durumları şu şekilde kaydedildi:

Kesinleşmiş 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 şahıs ,

hapis cezası bulunan , Kesinleşmiş 6-10 yıl hapis cezası bulunan 5 şahıs (Toplam 38 hapis cezası bulunan şahıs),

hapis cezası bulunan (Toplam 38 hapis cezası bulunan şahıs), İfade vermeye yönelik arama kaydı bulunan 45 şahıs.

Yakalanan şahıslar, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE AĞIR DARBE: 7 TUTUKLAMA

Gençleri ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine yönelik operasyonlar da haftalık raporda geniş yer buldu. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 9 ayrı operasyonda 20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik maddelerle birlikte yakalanan şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik birimlerinin saha ve ikamet aramalarında ele geçirilen maddeler ise şu şekildedir:

Bin 769 gram Metamfetamin,

Metamfetamin, 7 bin 280 adet Sentetik Ecza hap,

Sentetik Ecza hap, 3 bin 77 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi.

TRAFİKTE 31 BİNDEN FAZLA ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Sürücü, yaya ve yolcu güvenliğini üst seviyede tutmak amacıyla trafik ekiplerince yürütülen denetimlerde devasa sayılara ulaşıldı. Kent genelindeki uygulama noktalarında:

31 bin 639 taşıt denetlendi,

taşıt denetlendi, 2 bin 751 motosiklet kontrol edildi,

motosiklet kontrol edildi, 2 bin 257 alkol denetimi gerçekleştirildi,

alkol denetimi gerçekleştirildi, 96 okul servisi tek tek incelendi.

Malatya Valiliği koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerinin şehirdeki huzur ve güven ortamını pekiştirmeye yönelik kararlı denetimlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.