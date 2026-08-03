Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Akçadağ istikametine geçiş yapmak isteyen pikap ile Kayseri istikametine doğru ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden otomobil, savrularak devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O Anlar Güvenlik Kamerasında

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; akaryakıt istasyonundan çıkış yapan pikap ile yolda seyir halinde olan otomobilin çarpışma anı ve otomobilin savrularak devrildiği dehşet dolu dakikalar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.