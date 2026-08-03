6 Şubat depremlerinin ardından büyük nüfus kaybı yaşayan Malatya'da toparlanma sinyalleri istatistiklere yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan Temmuz 2026 verilerine göre kentin nüfusu yeniden yükselişe geçerken, Malatya 2025 yılında net göç alan iller arasında yer aldı.

Malatya'nın nüfusu yeniden yükselişe geçti

TÜİK verilerine göre Malatya'nın nüfusu 2020 yılında 806 bin, 2021'de 809 bin ve 2022'de 813 bine yükseldi. Ancak 6 Şubat depremlerinin ardından kent nüfusu 2023 yılında 743 bine geriledi. Son iki yılda ise yeniden artış yaşandı. Malatya'nın nüfusu 2024 yılında 750 bine, 2025 yılında ise 756 bine ulaştı.

Bir önceki yıla göre nüfus değişimi incelendiğinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 2023 yılında yaklaşık 69 bin kişilik nüfus kaybı yaşayan Malatya, 2024 yılında yaklaşık 7 bin 800, 2025 yılında ise 5 bin 400 kişilik artış kaydetti.

Malatya net göç veren değil, net göç alan il oldu

2025 yılı göç istatistikleri Malatya açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kent yıl içerisinde 31 bin 500 kişi göç alırken, 28 bin 400 kişi ise Malatya'dan başka illere taşındı. Böylece Malatya yaklaşık 3 bin 100 kişilik net göç artışıyla bölgede pozitif göç veren tek il olarak öne çıktı.

Nüfus yoğunluğu ve hane yapısında son durum

TÜİK verilerine göre Malatya'nın nüfus yoğunluğu 2025 yılı itibarıyla kilometrekare başına 63 kişi olarak hesaplandı. Türkiye ortalaması ise 112 kişi seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Malatya'nın yüzölçümü bakımından geniş bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle ülke ortalamasının altında kaldığını ortaya koyuyor.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünde ise büyük bir değişim yaşanmadı. 2025 yılında Malatya'da ortalama hane büyüklüğü 3,09 kişi olarak ölçüldü.

Göç eden ve gelen nüfusun eğitim profili dikkat çekti

TÜİK'in eğitim verileri, Malatya'ya gelen ve kentten ayrılan nüfusun önemli bölümünü lise ve üniversite mezunlarının oluşturduğunu gösterdi. Kente gelenler arasında en yüksek oran lise ve dengi okul mezunlarında görülürken, yüksekokul ve fakülte mezunları ikinci sırada yer aldı.

Benzer şekilde Malatya'dan ayrılan nüfusta da lise ve üniversite mezunlarının ağırlıkta olması, eğitimli iş gücünün hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koydu. Bununla birlikte ilkokul ve ortaokul mezunlarının da göç hareketleri içerisinde önemli bir paya sahip olduğu dikkat çekti.

Toparlanma süreci rakamlara yansıdı

2023 yılında yaşanan tarihi nüfus kaybının ardından açıklanan son veriler, Malatya'nın yeniden toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor. Nüfusun artış eğilimine geçmesi, net göçün yeniden pozitife dönmesi ve şehrin yeniden cazibe merkezi olmaya başlaması, önümüzdeki yıllarda bu ivmenin devam edebileceğine işaret ediyor.