Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 3 Ağustos 2026 tarihinde Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşların bilgileri ve defin detayları açıklandı.
İşte bugün Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan isimler, taziye adresleri ve mezarlık bilgileri:
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- Hatun Yeşilova (85) / Taziye: Şehitfevzi Mah. Battalgazi / Defin: Şehir Mezarlığı
- Mehmet Atmaca (45) / Taziye: Çamurlu Mah. Battalgazi / Defin: Şehir Mezarlığı
- Oğuz Altıntaş (49) / Taziye: Sarıcıoğlu Mah. Battalgazi / Defin: Şehir Mezarlığı
- Berat Eren Gölcük (10) / Taziye: Hanımınçiftliği Mah. Battalgazi / Defin: Hanımınçiftliği Mah. Mezarlığı
Busabah Medya ailesi olarak merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dileriz. Bu haberde yer alan taziye ve defin bilgileri, T.C. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın 3 Ağustos 2026 tarihli resmi verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Muhabir: Nisa Taştan