Türk müziğinin efsanevi isimlerinden İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus'un evliliğe giden yoldaki ilk adımını büyük bir heyecanla kutladı. Uzun yıllardır kızı gibi benimsediği ve hayatında özel bir yere koyduğu genç kadını mutlu gününde yalnız bırakmayan usta sanatçı, aile yakınlarının katıldığı samimi bir merasim düzenledi. Gelenek ve göreneklere tam uyum sağlanan gecede, damat adayı ile ailesi usulüne uygun biçimde kızı Tatlıses'ten istedi.

Törende manevi kızını kendi elleriyle damat adayına teslim eden sanatçı, yaşanan o özel anlar boyunca gözyaşlarına engel olamayarak oldukça duygulandı. Yüzüklerin takılmasıyla beraber baba şefkatiyle genç çiftin yanına geçen Tatlıses, günün en çok konuşulan hediyesini konukların huzurunda sundu. Didem Carus'a geleneksel "beşi bir yerde" altın takısını bizzat kendi elleriyle hediye eden sanatçı, çiftin mutluluğunu bu değerli armağanla taçlandırdı. Merasim anında evdeki misafirler tarafından çekilen samimi fotoğraflar ile videolar, sosyal medya platformlarına düştüğü andan itibaren kısa sürede yayılarak binlerce takipçinin yoğun beğenisini topladı.

KUTLAMALAR HALAYLA SÜRDÜ VE DÜĞÜN TARİHİ NETLEŞTİ

Resmi kız isteme ritüelinin başarıyla tamamlanmasının hemen ardından evdeki duygusal hava, yerini büyük bir eğlenceye bıraktı. Salonda yankılanan hareketli müzik parçaları eşliğinde hep birlikte halay çeken davetliler, nişanlanan genç çiftin sevincini gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya paylaştı.

Sıcak ve neşeli anlara sahne olan bu törenin ardından cemiyet hayatının gözü düğün takvimine çevrildi. Törene katılan yakın çevreden edinilen güncel bilgilere göre, Didem Carus ile damat adayının nikah masasına oturacağı zaman dilimi büyük oranda kesinleşti. Genç çiftin hazırlıklarına şimdiden başladığı düğünün eylül ayında yapılacağı öğrenildi.