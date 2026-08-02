Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, yüksek seyreden hava sıcaklıkları kenti etkisi altına aldı. Sıcak havanın yanı sıra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın da etkisiyle kavurucu sıcaklar hissedilir derecede artacak.

Kent merkezinde termometrelerin 39 dereceyi göstermesi beklenirken, Battalgazi ve Yazıhan 41 derece, Doğanyol, Kale ve Yeşilyurt ise 40 derece ile günün en sıcak noktaları arasında öne çıkıyor.

Malatya Günlük Hava Durumu ve İlçe Sıcaklıkları

Battalgazi: Az bulutlu ve açık, 41°C

Yazıhan: Az bulutlu ve açık, 41°C

Doğanyol: Az bulutlu ve açık, 40°C

Kale: Az bulutlu ve açık, 40°C

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık, 40°C

Merkez: Az bulutlu ve açık, 39°C

Darende: Az bulutlu ve açık, 39°C

Akçadağ: Az bulutlu ve açık, 38°C

Pütürge: Az bulutlu ve açık, 38°C

Arapgir: Az bulutlu ve açık, 37°C

Arguvan: Az bulutlu ve açık, 37°C

Hekimhan: Az bulutlu ve açık, 37°C

Kuluncak: Az bulutlu ve açık, 37°C

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık, 35°C