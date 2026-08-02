Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taşlı saldırıya uğrayan traktör sürücüsünün aracı grubun üzerine sürdüğü ve bölgede bulunan askerlerden yardım istediği görüldü.

Hayvan Otlatma Meselesi Nedeniyle Aralarında Husumet Bulunan 3 Kişiyle Tartıştı

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.D. bahçede çalıştığı sırada hayvan otlatma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 3 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, daha sonra N.D.'nin yolu aynı aile üyeleri tarafından kesildi. Traktöre taşlarla saldırılması üzerine N.D., saldırıdan kurtulmak için traktörü grubun üzerine sürdü. Yaşanan arbede sırasında traktörde bulunan köy korucusu A.K. dengesini kaybederek yere düşüp yaralanırken, 2 kişi de traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı korucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, grubun traktöre taşlarla saldırdığı, sürücünün saldırıdan kurtulmak için traktörü grubun üzerine sürdüğü anlar yer aldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Kardeşim Kendini Korumaya Çalıştı"

Tutuklanan N.D.'nin kardeşi Şahin D., olayın sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadığını öne sürdü. İlk olayın Çalık mevkiinde yaşandığını iddia eden Şahin D., kardeşine saldıran kişilerin daha sonra köy girişinde toplanarak traktörün önünü kestiğini söyledi. Kardeşinin taşlı saldırıdan kurtulmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla traktörü hareket ettirdiğini belirten Şahin D., bu sırada traktörde bulunan köy korucusunun dengesini kaybederek düştüğünü, N.D.'nin ise olay yerinden ayrılarak karakola sığındığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin eksik olduğunu iddia eden Şahin D., olayın tamamını gösteren farklı güvenlik kamerası kayıtlarını basınla paylaştığını belirterek, saldırıya karışan diğer kişilerin de adli süreçte aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.