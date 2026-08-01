Edinilen bilgilere göre olay, dün Yazıhan ile Akçadağ ilçe sınırında yer alan Tohma Çayı'nda meydana geldi. Suda boğulma tehlikesi geçiren çocukları fark eden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi temizlik personeli Mehmet Raşit Pelit, çocukları kurtarmak amacıyla tereddüt etmeden suya girdi. Çocukları kurtarma mücadelesi sırasında şiddetli akıntıya kapılan Pelit, bir süre suda sürüklenerek gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı ve yardımlarıyla Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak mevkisinde sudan çıkarılan ağır yaralı çalışan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan Mehmet Raşit Pelit, görev yaptığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda doktorların tüm çabalarına ve müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mehmet Raşit Pelit'in vefatı, ailesini, mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.