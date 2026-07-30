Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Şentürk Sokak’ta bulunan Çavdar Yapı Kooperatifi içerisinde akraba iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kalabalık grupların birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdığı kavga nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan polis ekipleri kalabalığı ayırmakta güçlük çekince tarafları dağıtabilmek amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Ekipler ayrıca kavgayı kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

Kavgada darp sonucu yaralanan çok sayıda kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, tarafları hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayın yeniden büyüme ihtimaline karşı Hidayet Mahallesi’nde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.