Yeşilyurt ilçesi İkizce TOKİ konutları bölgesinde yürütülen yol yapım çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Çalışma alanında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar Üzerine Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Göçük bölgesine ulaşan ekipler, zamana karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Bir İşçi Sağ Kurtarıldı, Diğer İşçi İçin Zamanla Yarışılıyor

Ekiplerin yoğun çabası sonucu göçük altında kalan işçilerden biri sağ olarak çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Toprak altında kalan diğer işçiye ulaşılması için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

Emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.