İkizce Deprem Konutları 2. Bölge 3. Etap’taki çalışmalar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. İşçilerden Enis Bayram (29) ile Süleyman Kaya (34) göçük altında kaldı.

Kurtarma Ekipleri Zamanla Yarıştı

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kurtarma ekipleri zamanla yarıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Enis Bayram ve Süleyman Kaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak iki işçi de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısı göçük alanında incelemelerde bulundu. Göçüğün kesin meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.