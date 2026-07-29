Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişin ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde yer alan park, bahçe ve umuma açık alanlarda denetim yapıldı.

Yunus Polisleri Merkez İlçelerde Sahadaydı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunuslar tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği dinlenme alanları ve açık mekânlar kontrol edildi. Yapılan uygulamalarla olası olumsuzlukların ve suç unsurlarının engellenmesi hedeflendi.

39 Şahsın Sorgulaması Yapıldı

Saha denetimleri sırasında ekiplerce toplam 39 kişinin kimlik sorgulaması ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, şehirdeki huzur ve güven ortamının devamlılığı için bu tür denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.