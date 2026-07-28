Malatya'da yaz mevsiminin getirdiği aşırı sıcaklar, düşen nem oranları ve şiddetli rüzgarlar, yangın tehdidini en üst seviyeye çıkardı. Kent genelinde tehlikenin boyutlarına dikkat çeken Malatya Valiliği, yangınların çok büyük bir kısmının insan ihmalinden kaynaklandığını belirterek tüm vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Önlemlere Tercih Edilmeyen İhmaller: 56 Anız, 6 Orman Yangını

Mayıs ayında alınan komisyon kararlarına ve Haziran ile Temmuz aylarında yayımlanan anız yakma yasaklarına rağmen kentte acı tablo değişmedi. Yılın başından itibaren Malatya genelinde 56 anız yangını ve 6 orman yangını meydana geldi.

Valilik; tarla veya bahçe temizliği amacıyla kesinlikle ateş yakılmaması, ormanlık alanlar ve çevresinde mangal, semaver gibi faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini altını çizerek hatırlattı. Ayrıca piknik alanlarına atılan cam şişeler ve söndürülmemiş sigara izmaritlerinin büyük facialara yol açabileceği vurgulandı.

"Şüpheli Duman Görür Görmez 112’yi Arayın"

Erken müdahalenin hayat kurtardığını belirten yetkililer, orman ve kırsal alanlarda duman veya ateş fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya kolluk kuvvetlerine haber verilmesini istedi.

Sadece piknik ateşlerinin değil, arızalı elektrik hatlarının da büyük risk taşıdığına dikkat çekildi. Sarkmış, kopmuş veya hasar görmüş elektrik tellerinin görülmesi durumunda ilgili dağıtım şirketlerine acilen bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Doğal zenginliklerin ve can güvenliğinin korunması için her vatandaşın kurallara hassasiyetle uyması bekleniy