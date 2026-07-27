Olay gece saatlerinde Akpınar bölgesinde yapımı süren Emlak Konut rezerv alanında yaşandı. Ağrı'dan Malatya'ya çalışmaya gelen 29 yaşındaki bir işçi koğuşta kimsenin olmadığı bir anda ranzaya bağladığı iple kendisini asarak canına kıymak istedi.

Diğer işçinin koğuşa gelip durumu fark etmesi ile durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Bu sırada ipten indirilen işçiye olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Bilinci kapalı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin burada yapılan tedavi sonrası kendine geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri de olayın yaşandığı şantiye de incelemelerde bulunurken işçinin aynı koğuşta kaldığı yeğenine ''Hakkını helal et' dediği ve markete yolladığı bu sırada intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan işçinin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.