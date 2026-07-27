Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Mohamed Salah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yönetiminin 33 yaşındaki Mısırlı golcü için hazırladığı teklifin finansal detayları ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme karşılığında toplamda yaklaşık 40 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Transferin olumlu sonuçlanması halinde Salah, imza için İstanbul'a gelecek.

Yıllık Kazancı 20 Milyon Euro'yu Bulacak

Başkan Serdal Adalı’nın "Biz teklifimizi yaptık, artık cevap bekliyoruz" diyerek süreci doğruladığı Mısırlı yıldıza sunulan teklifin detayları şöyle:

Garanti Ücret: Senelik 15 milyon Euro

Performans Bonusu: Yıllık 4 milyon Euro

Toplam Kazanç: İmaj haklarına ilişkin özel maddelerle birlikte yıllık 19-20 milyon Euro seviyesi

Bu hafta içinde Beşiktaş yönetiminin teklifine nihai cevabını vermesi beklenen Mısırlı golcünün, siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Serdal Adalı Rest Çekti, Menajer Geri Adım Attı

Transfer sürecinde daha önce astronomik menajerlik ücreti talebinde bulunan Ramy Abbas’ın tutumu görüşmeleri tıkama noktasına getirmişti. Ancak Başkan Serdal Adalı’nın kararlı duruşu ve masadaki resti sonrasında menajer cephesinin geri adım attığı ve görüşmelerin yeniden olumlu seyre girdiği aktarıldı.

Tüpraş Stadı’nda Dillere Destan İmza Töreni

Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele etmesinin ardından tatile çıkan yıldız futbolcunun, teklifi kabul etmesi halinde 2 Ağustos’ta İstanbul’da olması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, transferin resmiyet kazanması durumunda Tüpraş Stadı’nda tarihi bir şov yapmaya hazırlanıyor. Bütün tribünlerin taraftara açılacağı dev organizasyon hakkında konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban şu ifadeleri kullandı:

Başkanımız Serdal Adalı yönetiminde sürprizlerimiz var. Unutulmayacak bir imza töreni olacak. Taraftarlarımızı mutlu edecek önemli transfer öncesi şimdiden heyecanlanıyoruz.