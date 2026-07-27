Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, şehir futbolunun kaderini doğrudan etkileyecek tarihi kararı kamuoyuyla paylaştı. Yeni Malatyaspor ile yürütülen görüşmeler neticesinde, kulübün önümüzdeki sezon ligde yer almayacağı açıklandı.

Şehrin mevcut şartları ve ortak menfaatleri doğrultusunda alınan karara göre; Yeni Malatyaspor, 2026-2027 sezonunda resmî müsabakalara katılmayacak.

Malatya Futbolunda Yeni Dönem ve Sürdürülebilir Yapı

Alınan radikal kararın gerekçesi olarak Malatya futbolunun yeniden güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflendi. İki kulüp arasında varılan mutabakatla birlikte, mevcut imkânların daha verimli kullanılması ve şehrin profesyonel liglerde en güçlü şekilde temsil edilmesi amaçlanıyor.

Sözleşmeli Futbolcular İçin Kadro Kapısı Açık

Kararın bir diğer kritik boyutu ise kadro yapılanması oldu. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden futbolcular arasından kariyerini Yeşilyurt Spor Kulübü’nde sürdürmek isteyen isimler değerlendirmeye alınacak. Süreç, Yeşilyurt Spor'un sportif planlaması ve kadro ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek.

Teşekkür Mesajı Yayınlandı

Açıklamanın sonunda uzlaşmacı tavra vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Malatya futbolunun menfaatlerini her türlü düşüncenin üzerinde tutarak süreç boyunca yapıcı ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Sayın Abdullah Aksoğan’a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Alınan kararın şehrimiz ve Malatya futbolu için hayırlı olmasını temenni ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Malatya futbolunun tek bir çatı ve güçlü bir planlama etrafında birleşmesini sağlayacak bu hamle hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınan karar şehir sporu için doğru bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.