Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon planlamasında düşünmediği ve yollarını ayırmaya hazırlandığı Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan beklenen transfer adımı geldi. TRT Spor'un kamuoyuyla paylaştığı detaylara göre Al-Ittihad kulübü, 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak amacıyla bonuslarla birlikte 15 milyon avroyu bulan geniş kapsamlı bir paketi sözlü olarak Fenerbahçe'ye iletti. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetimin masasına gelen bu ilk sıcak teklif, haftalardır süren belirsizliği ortadan kaldırarak taraflar arasındaki resmi pazarlık sürecini başlattı.

AMRABAT İÇİN TAVİZ YOK

Masaya sunulan bu yüksek meblağa rağmen Fenerbahçe yönetimi, planladığı rakamlardan geri adım atmıyor. Kulübün kurmayları, deneyimli oyuncunun bonservis bedelini net 20 milyon euro olarak belirledi.

Bugüne kadar kulübün kapısını çalan diğer ekiplerin sunduğu resmi tekliflerin tamamı 10 milyon euronun altında kaldı. Kariyerine alıştığı ortamda devam etmeyi arzulayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Real Betis kulübünden uzun süre davet bekledi. İspanyol temsilcisi ise takım içindeki mevcut maaş bütçesini ve ekonomik dengeyi sarsmamak adına, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katacak herhangi bir ciddi hamle yapmadı.

AVRUPA VE KÖRFEZ KULÜPLERİYLE TEMASLAR

İspanya kapısının kapanmasının ardından Faslı yıldızın menajeri rotayı alternatif pazarlara çevirdi. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın masaya koyduğu güçlü finansal paketin haricinde, Avrupa kıtasından iki farklı kulüple daha iletişim ağı kesintisiz biçimde işliyor. Yaz transfer döneminin ilerleyen günlerinde taliplerin sarı-lacivertli yönetimin belirlediği 20 milyon euroluk sınırı aşıp aşamayacağı, oyuncunun yeni adresini kesinleştirecek.