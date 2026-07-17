Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi transfer pazarında yön değiştirmek zorunda kaldı. İstanbul temsilcisinin büyük ölçüde el sıkıştığı iddia edilen 22 yaşındaki golcü kariyerine Avrupa'nın farklı bir liginde devam etme kararı aldı.

PORTEKİZ BASINI ANLAŞMAYI DUYURDU

A Bola gazetesi gece saatlerinde yayımladığı haberle oyuncunun Portekiz temsilcisiyle el sıkıştığını okurlarına aktardı. Benfica yönetimi genç futbolcunun kiralanması konusunda hem Al-Nassr kulübüyle hem de oyuncu cephesiyle yürüttüğü pazarlıkları bütünüyle bitirdi.

Kolombiyalı forvet önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalamak için Lizbon'a gidecek.

MAAŞ YÜKÜNÜ SUUDİ EKİBİ ÇEKECEK

Taraflar arasındaki kiralama sözleşmesi maddi açıdan Portekiz kulübünün bütçesini zorlamayacak. İmzalanacak metne göre oyuncunun garanti ücretinin büyük bir bölümünü Suudi Arabistan temsilcisi kasasından ödeyecek.

Jhon Duran Al-Nassr takımından yılda 20 milyon avro kazanıyor.