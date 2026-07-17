Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 13 ilçeden toplam 266 üretici katıldı. Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, Malatya’nın en kaliteli kayısıları jüri karşısına çıktı.

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Sami Er: "Üreticilerimize Desteklerimizi Sürdürüyoruz"

Yarışmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın son yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen küllerinden yeniden doğduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerini "Asrın değil, asırların felaketi" olarak nitelendiren Başkan Er, depremin ardından yaşanan zirai don olayının da üreticileri büyük sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Zirai donun hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde üreticilerin zararlarının devlet desteğiyle önemli ölçüde karşılandığını müjdeleyen Başkan Er, şunları söyledi:

"Kayısının yalnızca üretimi değil; kalitesi, işlenmesi, pazarlanması ve markalaşması da büyük önem taşıyor. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi bu anlamda şehrimiz için çok önemli bir yatırımdır. Deprem sonrası sadece yaraları sarmıyor, geleceğimizi de inşa ediyoruz. Sektörel kümelenme projelerimiz kapsamında yeni gıda depolama ve üretim alanları planlıyoruz."

Belediye olarak tarımsal destekleri artırarak sürdürdüklerini belirten Er; üreticilere jeneratör, sıvat, fidan ve sulama desteği sağladıklarını hatırlatarak, "Bugün burada birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek ancak bana göre en kaliteli kayısıyı yetiştirmek için emek veren bütün çiftçilerimiz bu yarışmanın kazananıdır" dedi.

Dünya Kayısı İş Merkezi Tüccarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Güner ise yeni ticaret merkezinde bir ilkin yaşandığını belirterek, bu güzel organizasyonun uzun yıllar boyunca gelenekselleşerek devam etmesini diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İşte Dev Yarışmada Dereceye Girenler ve Ödülleri

Jürinin titiz ve özenli değerlendirmeleri sonucunda iki kategoride ödül alan isimler şu şekilde belirlendi:

Hacıhaliloğlu Kategorisi

Birinci: Vahap Öztürk (Doğanşehir Polatdere) – 42 kasa numarası, 286 puan

İkinci: Bünyamin Olgun (Doğanşehir Yuvalı) – 47 kasa numarası, 278 puan

Üçüncü: Erkan Uçar (Doğanşehir Polatdere) – 18 kasa numarası, 275 puan

Kabaaşı Kategorisi

Birinci: Ali Karakurt (Doğanşehir Esentepe) – 55 kasa numarası, 298 puan

İkinci: Erdal Aslan (Yeşilyurt Oluklu) – 75 kasa numarası, 289 puan

Üçüncü: Nesim Yavuz (Doğanşehir Suçatı) – 112 kasa numarası, 287 puan

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Ödüller Ne Oldu?

Yarışmada derece elde eden üreticilerden;

Birincilere: Tam Altın

İkincilere: Yarım Altın

Üçüncülere: Çeyrek Altın takdim edildi.

Ayrıca yarışmaya katılan tüm üreticilere, içinde çeşitli tarımsal girdilerin yer aldığı özel bir ürün seti hediye edildi.