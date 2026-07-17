Anahtar teslim töreninde yetiştiriciler, hayvancılık sektörüne sağladığı desteklerden dolayı Bakan İbrahim Yumaklı’ya teşekkür etti. Yetiştiriciler adına Bakan Yumaklı’ya, hayvan yününden özel olarak dokunan ve üzerinde Türkiye haritası yer alan anlamlı bir halı hediye edildi.

Ziyaretin sektör açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, çoban evi konteyner projesinin yetiştiricilerin hayatını kolaylaştıracağını ve üretime önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Gelecek döneme dair planlarını da paylaşan Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde hayvancılık alanında hayata geçirmeyi planladığımız yeni projelerimiz için de Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya Malatya adına destek beklentilerimizi ilettik. Yetiştiricilerimizin yanında olan ve projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”