Yeşilyurt Belediyesi, sporun farklı branşlarında yetişen başarılı sporcularıyla Türk sporuna katkı sunmaya ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kick-Boks Türkiye Şampiyonası’nda üstün performans sergileyen Yeşilyurt Belediyespor sporcusu Yakup Yiğit, +94 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, takım arkadaşı Ömer Faruk Yılmaz, 94 kilogram gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Ali Pusat Doğan ise 63 kilogram Gençler Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ay-Yıldızlı Formayla Mücadele Edecek

Elde ettikleri şampiyonluklarla Milli Takım kadrosuna seçilen sporculardan Yakup Yiğit, 6-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’da düzenlenecek Büyükler Avrupa Kick-Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına ringe çıkacak. Genç sporcu Ömer Faruk Yılmaz ise 18-27 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Kick-Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonluğu ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılma hakkı kazanan Yakup Yiğit ile Ömer Faruk Yılmaz, hedeflerinin uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönerek Türk Bayrağı’nı göndere çektirmek olduğunu söyledi.