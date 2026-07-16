Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Teknik Direktör Mehmet Ak ve teknik ekibi için bugün düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Raman Ayhan, Malatyaspor ile birleşme sürecinden kulübün borç yüküne, iş dünyasının vefasızlığından yürek burkan dayanışma hikayelerine kadar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Ayhan, şehrin elitlerinden ve iş insanlarından bekledikleri desteği göremediklerini açıkça ilan ederken, kulübe gelen ilk bağışın 16 TL gönderen bir öğrenciden olmasının kendilerine tarihi bir ders verdiğini vurguladı.

60 Milyonluk Borç Yükü 20 Milyona Düşürüldü Ama Destek Yok!

Malatyaspor ile birleşme sürecinin perde arkasını anlatan Başkan Ramazan Ayhan,

"Malatyaspor ile birleşme konusuyla ilgili yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyoruz. İstanbul'da bu süreç için yetkilendirdiğimiz yönetim kurulu üyemiz Sertaç Bey var. Sertaç Bey, oradaki muhatapların hepsiyle birebir görüştü. Yaklaşık 38 futbolcu ve antrenörün, normal faiz yüküyle beraber 60 milyona yakın bir alacağı bulunuyordu. Bu alacakların çözümü için muhatapların büyük bir kısmıyla yüz yüze görüşüldü; tutanaklar ve feragatnameler hazırlandı. Tabii iş artık imzaya kaldı. Ancak bu imzaların atılabilmesi için öncelikle ödemelerin yapılması gerekiyor. Biz, yaptığımız sıkı pazarlıklar, çalışmalar ve ikili ilişkilerimiz sayesinde 60 milyon liralık bu borç yükünü 20 milyona kadar düşürdük. Yani bugün 20 milyon liralık bir bütçemiz olduğu takdirde bu borç tamamen kapanacak"

ifadelerini kullandı.

"Biz Bu Çınarı Tek Başımıza Yaşatamayız"

Mevcut kulüp bütçesinin sadece kendi cari giderlerine yettiğini, Malatyaspor ile birleşmek için şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi gerektiğini belirten Başkan Ayhan,

"Şimdi belki siz haklı olarak şunu sorabilirsiniz: 'Başkanım, kala kala 20 milyon kalmış, bunu hâlâ halledemiyor musunuz?' Evet, ne yazık ki şu aşamada halledemiyoruz. Neden derseniz; bu kulüp yaklaşık bir buçuk yıldır sadece belediyenin desteğiyle ayakta duran bir yapıya sahip. Bugüne kadar tek bir sponsor dışında dışarıdan en ufak bir destek almadık, şu anda da alabilmiş değiliz. Sezon başında belirlediğimiz belli bir bütçemiz var; ancak bu bütçenin tamamı bizim transfer bütçemiz ve yıl içindeki cari gider bütçemizdir. Dolayısıyla Malatyaspor ile birleşmek için elimizde ekstradan bir bütçe bulunmuyor.

Biz bu birleşmeyi gündeme getirirken tamamen kamuoyunun sesine kulak verdik. Çünkü kamuoyu ısrarla Malatyaspor ile birleşilmesi ve Malatyaspor'un yaşatılması gerektiğini savunuyordu. Hatırlarsanız kongrede de şunu söylemiştim: 'Burada kurumayan, mayası sağlam bir çınar var. Eğer bu çınarı yaşatmak istiyorsak ona hep birlikte su taşımamız lazım; çünkü bu suyu tek başımıza biz taşıyamayız.' İşte Yeni Malatyaspor ile birleşebilmemiz için bu ekonomik güce ihtiyacımız var. Kamuoyu şunu çok iyi bilsin ki; bugüne kadar Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımızın iş insanlarıyla destek amacıyla yaptığı bütün görüşmelerden maalesef bir sonuç çıkmadı. İş insanlarımız bu konuda herhangi bir destek vermeyi taahhüt etmedikleri gibi, somut bir yardımda da bulunmadılar”

şeklinde konuştu.

"Bürokratik Engelleri Aşarız, Pes Etmedik!"

Sürecin sadece paradan ibaret olmadığını, işin FIFA ve TFF boyutunun da bulunduğunu hatırlatan Ayhan, kararlılık mesajı verdi:

"Peki, bu noktada pes mi ettik? Tabii ki hayır. Biz eninde sonunda bu parayı bulacak, gerekli bütçeyi oluşturacak ve bu birleşmeyi gerçekleştireceğiz. Bu birleşme bugün olur ya da yarın olur ama mutlaka gerçekleşir. Yasal süreçle ilgili olarak federasyon yetkilileriyle de görüştük; sezon başına, yani Eylül ayına kadar vaktimiz var. Şunu da belirtmek gerekir: Bu birleşmenin sadece ekonomik yönü yok. Yani 'parayı verdiniz, hadi sizi hemen birleştiriyoruz' demiyor kimse. Bu işin idari bir usulü ve esası var; işin FIFA, Federasyon ve Bakanlık boyutları bulunuyor. Biz bu bürokratik aşamaları kolaylıkla geçeceğimizi düşünüyoruz, oralarda bir zorluk yaşamayız; ancak bu süreçler bize sadece biraz zaman kaybettirecektir. Yani durumun olumsuz sonuçlanacağı anlamı çıkarılmasın. Bizim öncelikli olarak Federasyon, Bakanlık ve FIFA aşamasına gelebilmemiz için, Malatyaspor'un anlaştığımız futbolculara, teknik heyete ve piyasaya olan borçlarını ödeyip 'borç yoktur' belgesini almamız gerekiyor."

"Zenginler Taşın Altına Elini Koymadı, Biz de İşçiye ve Esnafa Gidiyoruz"

Deprem felaketini yaşayan Malatya halkını ilk etapta zorlamak istemediklerini ancak gelinen noktada halkın dayanışmasına sığınacaklarını belirten Ramazan Ayhan,

"İş insanlarımızdan ve bu şehrin elitlerinden destek alamadığımız için bizim de iki aşamalı şöyle bir düşüncemiz var; evet, biz bu şehrin zenginlerinden destek alamadık ama ben bu şehrin işçisinden, emekçisinden ve esnafından hak ettiği desteği göreceğimize inanıyorum. Bu yüzden tamamen Yeni Malatyaspor'a aktarılmak üzere geniş kapsamlı bir bağış kampanyası düzenlemeyi planlıyoruz. Yoksa Malatya Yeşilyurtspor'un kendi kendini idare edecek, transferlerini yapacak iyi kötü belli bir bütçesi zaten var, bunu önceden ayarlamıştık. Fakat Malatyaspor'u da işin içine kattığımız zaman bütçemize ek bir külfet biniyor; bu da en az 20-30 milyon lira civarında ek bir bütçe demektir.

Bu yüzden ilerleyen süreçte hem taraftarlarımızdan hem de Malatya'nın esnafı, işçisi, emekçisi ve öğrencisi gibi tüm kesimlerinden destek isteyeceğiz. Çünkü bu şehrin kahrını çeken de, bu şehir için gerçekten üzülen de yine bu kesimdir. Onların bu şehir için ne kadar dertlendiğini ve destek vereceklerini çok iyi biliyoruz. Ancak deprem felaketini yeni atlatmış, evsiz kalmış, iş yerini kaybetmiş vatandaşlarımıza hemen gitmek istemedik. Sosyal medya üzerinden sürekli 'Biz de bir şeyler yapalım' diye mesaj atıyorlar ama biz ilk etapta durumu daha iyi olan iş insanlarımızın elini taşın altına koymasını bekledik. Fakat bu gerçekleşmedi; bunu tüm kamuoyu bilsin. Biz de bundan sonra bu şehrin işçileriyle, emekçileriyle, sanayi esnafıyla, Akpınar ve Hursul'daki esnaflarımızla yola devam edecek ve onlardan talepte bulunacağız. Eminim ki bu çağrımız büyük bir karşılık bulacaktır"

dedi.

"16 TL'lik Bağış, Zenginlerin 16 Milyonundan Daha Kıymetlidir!"

Konuşmasının en duygu dolu anlarında, kulübe yapılan ilk bağıştan bahseden Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan, Malatya halkının büyüklüğünü şu örnekle gözler önüne serdi:

"Kampanyayı en kısa sürede planlayıp başlatacağız. Aslında hâlihazırda web sitemizde aktif bir bağış butonumuz var ve destek olmak isteyenler bağış yapabiliyor. Neden özellikle bu şehrin işçisine, emekçisine ve öğrencisine gideceğiz diyorum biliyor musunuz? Yaklaşık üç gün önce Mehmet Aytekin isimli bir öğrencimiz bize ilk bağışı yaptı. Gönderdiği 16 TL'nin yanına, 'Başkanım, benim sadece bu kadar param var' diye bir not düşmüş. İnanın bu samimi destek, benim için birçok insanın vereceği 16 milyondan çok daha kıymetlidir. Biz de oradan şu dersi çıkardık: Demek ki bu şehrin kaygısını en çok öğrencisi, emekçisi, işçisi ve orta ölçekli esnafı çekiyor. Biz de kampanyamızı bu doğrultuda şekillendirip başlatacağız. Eminim çok güzel bir destek alacak ve Malatyaspor ile birleşmeyi en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu birleşme Eylül ayına yetişirse Eylül'de, yetişmezse sezon sonunda olacak; ama Allah'ın izniyle biz bu görevde kaldığımız sürece bu birleşmeyi mutlaka tamamlayacağız."

"Biz Buraya Alkışlanmak İçin Değil, İş Yapmaya Geldik"

Sivil yönetimlere karşı geçmişte oluşan güven problemini çözmek adına şeffaf bir yönetim kurduklarını ve kimseden bir şey gizlemediklerini belirten Ayhan,

"Eskiden 'sivil yönetimlere güvenmiyoruz' şeklinde bir mazeret sunuluyordu. Biz de bu gerekçeyi tamamen ortadan kaldırmak için yönetimimize tek bir sivil yönetici dahi almadık. Yönetimi tamamen belediye bürokratlarından ve meclis üyelerinden oluşturduk ki kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. Hesaplarımız son derece şeffaf ve ortada. Olanı da olmayanı da açık yüreklilikle paylaşıyoruz. Eleştirileceğimizi bilsek dahi hiçbir şeyi gizlemiyoruz; çünkü biz her zaman açık ve dürüst olacağız.

Biz buraya alkışlanmak için değil, iş yapmaya geldik. Bu şehrin bir takımı daha heder olmasın, depremin yarattığı zorluklar altında ezilip yok olmasın diye buradayız. Bu yüzden şehrimizin takımı için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Destek verilse de verilmese de biz yolumuza ve mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Büyük Malatyaspor taraftarının bu takıma sonuna kadar destek vereceğine gönülden inanıyorum. Bunu da herkese en iyi şekilde gösterecekler. Ayrıca yeni formalarımız da satışa çıktı; formalarımıza çok ciddi bir talep olacağını düşünüyorum. Büyük Malatyaspor taraftarı, forma satışlarıyla bu şehrin bir kez daha gerçek bir futbol kenti olduğunu herkese kanıtlayacaktır, buna inancım tamdır"

diye sözlerini noktaladı.