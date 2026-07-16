Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 16 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 6 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.
İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:
1. Ayşe Karadeniz
Yaş: 62
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Göztepe Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
2. Gülay Kaya
Yaş: 57
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Akpınar Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
3. Zeliha Bozkurt
Yaş: 85
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
4. Bebek Dertli
Yaş: 0 (Bebek)
Cinsiyet: Belirtilmemiştir
Taziye Adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
5. Ali Öztürk
Yaş: 41
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Sincik / Adıyaman
Defin Yeri: Sincik / Adıyaman Mezarlığına defin edilmiştir.
6. Abidin Samangül
Yaş: 62
Cinsiyet: Erkek
Taziye Adresi: Samsun
Defin Yeri: Samsun Mezarlığına defin edilmiştir.
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.