Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 16 Temmuz 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 6 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.

İşte Malatya’da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:

1. Ayşe Karadeniz

Yaş: 62

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Göztepe Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

2. Gülay Kaya

Yaş: 57

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Akpınar Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

3. Zeliha Bozkurt

Yaş: 85

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

4. Bebek Dertli

Yaş: 0 (Bebek)

Cinsiyet: Belirtilmemiştir

Taziye Adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

5. Ali Öztürk

Yaş: 41

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Sincik / Adıyaman

Defin Yeri: Sincik / Adıyaman Mezarlığına defin edilmiştir.

6. Abidin Samangül

Yaş: 62

Cinsiyet: Erkek

Taziye Adresi: Samsun

Defin Yeri: Samsun Mezarlığına defin edilmiştir.

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.